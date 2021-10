மாநில செய்திகள்

திருமண நிலையத்துக்கு சீல்புதுச்சேரி நகராட்சி அதிரடி + "||" + Puducherry municipal authorities have sealed off the marriage center, which is not taxed by the municipality.

