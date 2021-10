மாநில செய்திகள்

மனைவியை கழுத்தை நெரித்து கொன்றதனியார் நிறுவன ஊழியருக்கு ஆயுள் தண்டனை + "||" + puducherry court has sentenced a private company employee to life imprisonment for strangling his beloved wife to death for allegedly talking to friends on his cell phone.

