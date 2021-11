மாநில செய்திகள்

வடகிழக்கு பருவமழை; வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவிக்கும் மக்களுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் - ஓபிஎஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + Appropriate compensation should be provided to people who have lost their livelihood

வடகிழக்கு பருவமழை; வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவிக்கும் மக்களுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் - ஓபிஎஸ் வலியுறுத்தல்