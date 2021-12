மாநில செய்திகள்

உலக எய்ட்ஸ் தினத்தையொட்டி முகத்தில் வர்ணம் பூசி கல்லூரி மாணவிகள் விழிப்புணர்வு + "||" + Awareness of college students painting their faces on World AIDS Day

உலக எய்ட்ஸ் தினத்தையொட்டி முகத்தில் வர்ணம் பூசி கல்லூரி மாணவிகள் விழிப்புணர்வு