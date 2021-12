மாநில செய்திகள்

காகிதமில்லா நிர்வாகத்தை உருவாக்க அனைத்து அரசு துறைகளும் ‘டிஜிலாக்கர்’ முறையை பயன்படுத்த வேண்டும் + "||" + All government departments should use the ‘Digilocker’ system to create paperless administration

