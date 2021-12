மாநில செய்திகள்

தமிழகம் முழுவதும் 13-ந்தேதி தொடங்குகிறது: 2 கட்டமாக அ.தி.மு.க. நிர்வாகிகள் தேர்தல் + "||" + All over Tamil Nadu starts on the 13th: AIADMK in 2 phases. Election of executives

தமிழகம் முழுவதும் 13-ந்தேதி தொடங்குகிறது: 2 கட்டமாக அ.தி.மு.க. நிர்வாகிகள் தேர்தல்