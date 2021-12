மாநில செய்திகள்

மாநகராட்சி பள்ளிகள் ரூ.61¾ கோடி செலவில் நவீன வசதிகளுடன் சீரமைப்பு ககன்தீப் சிங் பேடி தகவல் + "||" + Renovation of Corporation Schools with modern facilities at a cost of Rs. 6100 crore Kagandeep Singh Bedi Information

மாநகராட்சி பள்ளிகள் ரூ.61¾ கோடி செலவில் நவீன வசதிகளுடன் சீரமைப்பு ககன்தீப் சிங் பேடி தகவல்