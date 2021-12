மாநில செய்திகள்

மாப்பிள்ளை மதுபோதையில் இருந்ததால் திருமணத்தை நிறுத்திய மணப்பெண் மாலையை கழற்றி வீசியதால் பரபரப்பு + "||" + The commotion was caused by the bride taking off the garland that had stopped the wedding because the groom was drunk

மாப்பிள்ளை மதுபோதையில் இருந்ததால் திருமணத்தை நிறுத்திய மணப்பெண் மாலையை கழற்றி வீசியதால் பரபரப்பு