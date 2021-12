மாநில செய்திகள்

வங்க கடலில் நாளை மறுதினம் உருவாகும் “புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி” + "||" + "New depression" to form in the Bay of Bengal the day after tomorrow

வங்க கடலில் நாளை மறுதினம் உருவாகும் “புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி”