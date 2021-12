மாநில செய்திகள்

ஒமைக்ரான் தொற்று பாதிக்கப்பட்டவருடன் தொடர்பில் இருந்த 59 பேர் கண்டுபிடிப்பு + "||" + Discovery of 59 people who were in contact with an omega-3 infection victim

ஒமைக்ரான் தொற்று பாதிக்கப்பட்டவருடன் தொடர்பில் இருந்த 59 பேர் கண்டுபிடிப்பு