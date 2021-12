மாநில செய்திகள்

உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்க வலியுறுத்துவது ஏன்? அமைச்சர் நாசர் விளக்கம் + "||" + Why is Udayanidhi Stalin urging to become a minister? Minister Nasser's explanation

உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்க வலியுறுத்துவது ஏன்? அமைச்சர் நாசர் விளக்கம்