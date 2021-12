மாநில செய்திகள்

விபத்தில் சிக்கிய ஹெலிகாப்டரின் உடைந்த பாகங்களை கொண்டு செல்வது எப்படி? விமானப்படையினர் ஆலோசனை + "||" + How to transport the broken parts of the crashed helicopter? Serious advice from the Air Force

விபத்தில் சிக்கிய ஹெலிகாப்டரின் உடைந்த பாகங்களை கொண்டு செல்வது எப்படி? விமானப்படையினர் ஆலோசனை