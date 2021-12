மாநில செய்திகள்

பெண் ஊழியர்களின் பாதுகாப்பு, உணவின் தரம் போன்ற அடிப்படை வசதிகளை ஆய்வு செய்ய குழு அமைக்க வேண்டும் - எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தல் + "||" + A committee should be set up to study the basic facilities like safety of female employees and quality of food - Edappadi Palanichamy insisted

பெண் ஊழியர்களின் பாதுகாப்பு, உணவின் தரம் போன்ற அடிப்படை வசதிகளை ஆய்வு செய்ய குழு அமைக்க வேண்டும் - எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தல்