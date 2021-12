மாநில செய்திகள்

ஏரியை உடைத்து தண்ணீரை வெளியேற்றிய ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் - விவசாயிகள் அதிர்ச்சி + "||" + Occupiers break the lake and drain the water - farmers shocked

ஏரியை உடைத்து தண்ணீரை வெளியேற்றிய ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் - விவசாயிகள் அதிர்ச்சி