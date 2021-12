மாநில செய்திகள்

யானைகள் அடிபட்டு பலியாவதை தடுக்க - ரெயில் என்ஜின்களில் ‘தெர்மல் ஸ்கேனிங் கேமராக்கள்' அமைக்கலாம் + "||" + Thermal scanning cameras can be installed on locomotives to prevent elephants from being killed.

யானைகள் அடிபட்டு பலியாவதை தடுக்க - ரெயில் என்ஜின்களில் ‘தெர்மல் ஸ்கேனிங் கேமராக்கள்' அமைக்கலாம்