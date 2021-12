மாநில செய்திகள்

இணையதளத்தில் விவரம் வெளியீடு: 551 கோவில்களில் திருப்பணிகளுக்கு அனுமதி அமைச்சர் தகவல் + "||" + Publication of details on the website: Minister informed that permission has been granted for renovations in 551 temples

இணையதளத்தில் விவரம் வெளியீடு: 551 கோவில்களில் திருப்பணிகளுக்கு அனுமதி அமைச்சர் தகவல்