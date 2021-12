மாநில செய்திகள்

சென்னையில் பாதுகாப்பற்ற முறையில் 40 பள்ளி கட்டிடங்கள்: மாநகராட்சி அறிவிப்பு + "||" + Corporation identifies 40 unsafe school buildings in Chennai, final decision to be taken soon

சென்னையில் பாதுகாப்பற்ற முறையில் 40 பள்ளி கட்டிடங்கள்: மாநகராட்சி அறிவிப்பு