மாநில செய்திகள்

மதுரையில் ‘ஹெலிகாப்டர்’ சுற்றுலா நடத்திய நிறுவனங்களுக்கு ரூ.4¼ லட்சம் வரி + "||" + Rs 40 lakh tax for companies engaged in 'helicopter' tours in Madurai

மதுரையில் ‘ஹெலிகாப்டர்’ சுற்றுலா நடத்திய நிறுவனங்களுக்கு ரூ.4¼ லட்சம் வரி