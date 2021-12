மாநில செய்திகள்

குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்துவதை கண்காணிக்க செல்போன் செயலி அறிமுகம் + "||" + Introduction of cell phone processor to monitor vaccination of children and women

குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்துவதை கண்காணிக்க செல்போன் செயலி அறிமுகம்