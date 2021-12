மாநில செய்திகள்

தி.மு.க. அளித்த தேர்தல் வாக்குறுதிப்படி அனைவரது நகைக்கடனையும் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் - ஓ.பன்னீர்செல்வம் வலியுறுத்தல் + "||" + DMK All jewelery loans should be waived as per election promise - O. Panneerselvam insists

தி.மு.க. அளித்த தேர்தல் வாக்குறுதிப்படி அனைவரது நகைக்கடனையும் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் - ஓ.பன்னீர்செல்வம் வலியுறுத்தல்