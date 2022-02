மாநில செய்திகள்

தமிழக நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் திடீர் திருப்பம் அ.தி.மு.க.-பா.ஜனதா கூட்டணி முறிந்தது + "||" + The AIADMK-BJP alliance broke down in the Tamil Nadu urban local body elections

