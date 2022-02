மாநில செய்திகள்

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் இதுவரை 2,563 வேட்புமனுக்கள் தாக்கல் - மாநில தேர்தல் ஆணையம் தகவல் + "||" + So far 2,563 nominations filed in urban local body elections State Election Commission information

