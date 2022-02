மாநில செய்திகள்

லஞ்சத்தை தடுக்க அரசு அலுவலகங்களில் கேமரா பொருத்தக்கோரி வழக்கு தொடர்ந்தவருக்கு அபராதம் + "||" + Prosecutor fined for fitting camera in government offices to prevent bribery

லஞ்சத்தை தடுக்க அரசு அலுவலகங்களில் கேமரா பொருத்தக்கோரி வழக்கு தொடர்ந்தவருக்கு அபராதம்