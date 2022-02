மாநில செய்திகள்

“தி.மு.க. மீதுள்ள அதிருப்தியை திசை திருப்பவே சமூக நீதி கூட்டமைப்பு” - ஜெயக்குமார் குற்றச்சாட்டு + "||" + Social Justice Federation is a diversion of dissatisfaction with DMK Jayakumar accuses

“தி.மு.க. மீதுள்ள அதிருப்தியை திசை திருப்பவே சமூக நீதி கூட்டமைப்பு” - ஜெயக்குமார் குற்றச்சாட்டு