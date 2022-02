மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் முதல் முறையாக செயற்கை நுண்ணறிவு கேமரா தொழில்நுட்பம் - காஞ்சிபுரத்தில் அறிமுகம் + "||" + Artificial Intelligence Camera Technology for the First Time in Tamil Nadu Introduced in Kanchipuram

தமிழகத்தில் முதல் முறையாக செயற்கை நுண்ணறிவு கேமரா தொழில்நுட்பம் - காஞ்சிபுரத்தில் அறிமுகம்