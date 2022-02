மாநில செய்திகள்

நடிகர் சூரி கொடுத்த பண மோசடி புகார்: முன்னாள் டி.ஜி.பி. மீதான வழக்கு மத்திய குற்றப்பிரிவுக்கு மாற்றம் + "||" + Actor Suri lodges money laundering complaint: Former DGP The case was transferred to the Federal Criminal Division

நடிகர் சூரி கொடுத்த பண மோசடி புகார்: முன்னாள் டி.ஜி.பி. மீதான வழக்கு மத்திய குற்றப்பிரிவுக்கு மாற்றம்