மாநில செய்திகள்

தி.மு.க. ஆட்சியில் வழங்கப்பட்ட முறைகேடான பொங்கல் தொகுப்பை மக்களிடம் எடுத்துக்கூறி வாக்கு சேகரியுங்கள் + "||" + DMK Take the illegal Pongal package given by the regime to the people and collect votes

தி.மு.க. ஆட்சியில் வழங்கப்பட்ட முறைகேடான பொங்கல் தொகுப்பை மக்களிடம் எடுத்துக்கூறி வாக்கு சேகரியுங்கள்