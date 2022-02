மாநில செய்திகள்

தமிழக ஊராட்சி பகுதிகளில் ரூ.336 கோடியில் 114 பாலங்களுக்கான கட்டமைப்பு பணிகள் + "||" + Construction work for 114 bridges in Tamil Nadu panchayats at a cost of Rs. 336 crore

