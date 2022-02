மாநில செய்திகள்

குற்றவாளிகளுடன் போலீசார் தொடர்புபோலீஸ் சூப்பிரண்டு எச்சரிக்கை + "||" + Police Superintendent Zinda Gothandraman warned that stern action would be taken against the police who were in touch with the culprits. Friendly meeting

குற்றவாளிகளுடன் போலீசார் தொடர்புபோலீஸ் சூப்பிரண்டு எச்சரிக்கை