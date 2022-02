மாநில செய்திகள்

யார் ஆட்சியில் நல்லது நடந்தது? மக்கள் எடைபோட்டு பார்த்து வாக்களிக்க வேண்டும் - ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேச்சு + "||" + Who ruled the good happened? People should weigh and vote - O. Panneerselvam speech

யார் ஆட்சியில் நல்லது நடந்தது? மக்கள் எடைபோட்டு பார்த்து வாக்களிக்க வேண்டும் - ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேச்சு