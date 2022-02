மாநில செய்திகள்

மாணவர்களை ஏற்றி செல்ல மறுத்த அரசு பேருந்தை சிறைபிடித்த பொதுமக்கள் + "||" + Civilians capturing a government bus that refused to pick up students

மாணவர்களை ஏற்றி செல்ல மறுத்த அரசு பேருந்தை சிறைபிடித்த பொதுமக்கள்