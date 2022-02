மாநில செய்திகள்

முதலாமாண்டு மருத்துவ மாணவர்கள் கல்லூரிகளில் சேர இன்று கடைசி நாள்..! + "||" + Today is the last day for first year medical students to join colleges ..!

முதலாமாண்டு மருத்துவ மாணவர்கள் கல்லூரிகளில் சேர இன்று கடைசி நாள்..!