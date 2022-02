மாநில செய்திகள்

“உத்தரவு போடுபவனாக மட்டுமல்ல, கண்கானித்துக் கவனிப்பவனாகவும் இருப்பேன்” - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + I will be not only the commander but also the overseer CM MK Stalin

“உத்தரவு போடுபவனாக மட்டுமல்ல, கண்கானித்துக் கவனிப்பவனாகவும் இருப்பேன்” - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்