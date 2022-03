மாநில செய்திகள்

சேலம் கோர்ட்டு வளாகத்தில் மாஜிஸ்திரேட்டுக்கு கத்திக்குத்து + "||" + Shouting to the Magistrate at the Salem Court premises

சேலம் கோர்ட்டு வளாகத்தில் மாஜிஸ்திரேட்டுக்கு கத்திக்குத்து