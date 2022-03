மாநில செய்திகள்

About 70 newly formed Tambaram Corporation councilors were also inaugurated

புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட தாம்பரம் மாநகராட்சி கவுன்சிலர்கள் 70 பேரும் பதவி ஏற்றனர்