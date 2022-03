மாநில செய்திகள்

சிவகாசி மாநகராட்சியில் பதவியேற்றதும் தி.மு.க. கூட்டணி கவுன்சிலர்கள் 45 பேர் சுற்றுலா புறப்பட்டனர் + "||" + After taking office in Sivakasi Corporation, DMK 45 of the Coalition Councilors departed on tour

சிவகாசி மாநகராட்சியில் பதவியேற்றதும் தி.மு.க. கூட்டணி கவுன்சிலர்கள் 45 பேர் சுற்றுலா புறப்பட்டனர்