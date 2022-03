மாநில செய்திகள்

தமிழக கடற்கரை பகுதியை நோக்கி நகருகிறது: வங்கக்கடலில் வலுப்பெறும் தீவிர காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் + "||" + Moving towards the coastal region of Tamil Nadu: Extreme barometric depression intensifying in the Bay of Bengal

தமிழக கடற்கரை பகுதியை நோக்கி நகருகிறது: வங்கக்கடலில் வலுப்பெறும் தீவிர காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்