காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் காரணமாக மெரினா கடற்கரையில் கடல் அலைகள் கடும் சீற்றம் + "||" + Extreme levels of flood danger were announced at Marina Beach today

