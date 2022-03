மாநில செய்திகள்

கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கிய இடங்களில் பதவிகளை ராஜினாமா செய்யாத தி.மு.க.வினர் மீது நிச்சயம் நடவடிக்கை + "||" + Definite action against DMK workers who do not resign in the seats allotted to the coalition parties

கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கிய இடங்களில் பதவிகளை ராஜினாமா செய்யாத தி.மு.க.வினர் மீது நிச்சயம் நடவடிக்கை