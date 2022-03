மாநில செய்திகள்

எம்.ஜி.ஆர். - ஜெயலலிதா வழியில் மீண்டும் மக்களாட்சி அமையும் - சசிகலா அறிக்கை + "||" + M.G.R. - Democracy will be restored in Jayalalithaa's way - Sasikala statement

எம்.ஜி.ஆர். - ஜெயலலிதா வழியில் மீண்டும் மக்களாட்சி அமையும் - சசிகலா அறிக்கை