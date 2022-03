மாநில செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் ரூ.1,000 கோடியில் சர்வதேச பர்னிச்சர் பூங்கா முதல்-அமைச்சர் அடிக்கல் நாட்டினார் + "||" + First Minister lays foundation stone of Rs 1,000 crore International Furniture Park in Thoothukudi

தூத்துக்குடியில் ரூ.1,000 கோடியில் சர்வதேச பர்னிச்சர் பூங்கா முதல்-அமைச்சர் அடிக்கல் நாட்டினார்