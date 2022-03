மாநில செய்திகள்

நவீன கருவிகள் மூலம் 31 ஆயிரம் ஏக்கர் கோவில் நிலங்கள் அளவீடு அறநிலையத்துறை நடவடிக்கை + "||" + Measurement of 31 thousand acres of temple lands by modern instruments

நவீன கருவிகள் மூலம் 31 ஆயிரம் ஏக்கர் கோவில் நிலங்கள் அளவீடு அறநிலையத்துறை நடவடிக்கை