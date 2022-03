மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் செலுத்தப்பட்ட தடுப்பூசிகள் எண்ணிக்கை 3.84 கோடியாக உயர்வு + "||" + 3.84 crore vaccines have been given in Tamil Nadu

தமிழகத்தில் செலுத்தப்பட்ட தடுப்பூசிகள் எண்ணிக்கை 3.84 கோடியாக உயர்வு