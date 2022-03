மாநில செய்திகள்

மேகதாதுவில் அணை கட்ட எதிர்ப்பு தெரிவித்து அ.ம.மு.க. ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + AIADMK protests against construction of dam in Meghadau Demonstration

மேகதாதுவில் அணை கட்ட எதிர்ப்பு தெரிவித்து அ.ம.மு.க. ஆர்ப்பாட்டம்