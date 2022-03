மாநில செய்திகள்

எஸ்.பி. வேலுமணி வீட்டின் முன் குவிந்த அதிமுக தொண்டர்களுக்கு உணவு விநியோகம் + "||" + Distribution of food to AIADMK volunteers gathered in front of S.P.Velumani House

எஸ்.பி. வேலுமணி வீட்டின் முன் குவிந்த அதிமுக தொண்டர்களுக்கு உணவு விநியோகம்