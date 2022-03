மாநில செய்திகள்

தமிழ்நாடு நிதிநிலை அறிக்கையில் மக்களுக்கு நேரடியாக பயன்தரும் திட்டங்கள் இல்லை - டிடிவி தினகரன் + "||" + Tamil Nadu Financial Statement There are no plans that will directly benefit the people - TTV Dinakaran

தமிழ்நாடு நிதிநிலை அறிக்கையில் மக்களுக்கு நேரடியாக பயன்தரும் திட்டங்கள் இல்லை - டிடிவி தினகரன்