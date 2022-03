மாநில செய்திகள்

வேளாண் பட்ஜெட்டில் இலவச மின்சாரத்துக்கு ரூ.5,157 கோடி ஒதுக்கீடு + "||" + Tamil Nadu earmarks Rs 5,157 crore for FY23 for providing free power to farmers

வேளாண் பட்ஜெட்டில் இலவச மின்சாரத்துக்கு ரூ.5,157 கோடி ஒதுக்கீடு