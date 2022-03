மாநில செய்திகள்

முல்லை பெரியாறு, காவேரி நதிநீர் பிரச்சனை: அனைத்து கட்சிகளும் ஒற்றுமையாக குரல் கொடுத்து உரிமையை நிலைநாட்ட வேண்டும்! - ஓபிஎஸ் + "||" + Mullaperiyaru, All parties must give a united voice on the Cauvery water issues and assert the right of Tamil Nadu! - OPS

முல்லை பெரியாறு, காவேரி நதிநீர் பிரச்சனை: அனைத்து கட்சிகளும் ஒற்றுமையாக குரல் கொடுத்து உரிமையை நிலைநாட்ட வேண்டும்! - ஓபிஎஸ்