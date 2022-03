மாநில செய்திகள்

மதிமுகவின் கழக செயலாளராக துரை வைகோ ஒருமனதாக தேர்வு + "||" + Durai Vaiko was unanimously elected as the party secretary of MDMK

