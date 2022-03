மாநில செய்திகள்

நன்றி உள்ள நாய்க்கு நன்றிக் கடன்; கல்லறை கட்டி பாசத்தை வெளிப்படுத்திய குடும்பம்...! + "||" + Thanks credit to the dog in Thanksgiving; The family who built the grave and expressed their affection

நன்றி உள்ள நாய்க்கு நன்றிக் கடன்; கல்லறை கட்டி பாசத்தை வெளிப்படுத்திய குடும்பம்...!